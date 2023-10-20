Instagram, 'terörist' dediği Filistinli kullanıcılardan özür diledi: "Çeviri hatası"

Meta, Instagram'daki bazı Filistinli kullanıcıların profillerindeki biyografi kısmına 'terörist' kelimesini eklediği için özür diledi, olaydan 'otomatik çeviriyi' sorumlu tuttu.

Sosyal paylaşım sitesi iInstagram'ın da ait olduğu çatı şirketi Meta, Instagram'da bazı Filistinli kullanıcıların profillerindeki biyografi kısmına 'terörist' kelimesinin eklendiğinin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Bu durumun 'uygunsuz otomatik çevirilerden' kaynaklandığını savunan şirket, söz konusu durumun çözüldüğü bilgisini paylaştı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, bu durum, Instagram profillerinde İngilizce 'Filistinli' yazan, hesaplarında Filistin bayrağı bulunan ve Arapça 'Elhamdülillah' yazılı olan bazı hesapları etkilemişti. 404media'nın olayı ortaya çıkardığı haberine göre, site üzerinden İngilizceye otomatik çeviri yapıldığında, bu ifade için "Allah'a şükür, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" gibi bir çeviriyle karşılaşılıyordu. 'YtKingKhan' isimli TikTok kullanıcısı da bu hafta konuyla ilgili uyarıda bulunarak, farklı kombinasyonların Instagram üzerinde halen 'terörist' olarak çevrilmeye devam ettiğini bildirmişti.

'META, BU SORUNUN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞIYLA İLGİLİ ŞEFFAF DEĞİL'



Bu durum sosyal medyada tepki çekerken, şirketin yaptığı düzeltmenin ardından otomatik çeviri şu an "Allah'a şükür" şeklinde yapılıyor.

The Guardian Avustralia'ya konuşan bir Meta sözcüsü de sorunun bu hafta başında çözüldüğünü söyledi. Sözcü, "Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere yol açan bir sorunu çözdük. Böyle bir şey meydana geldiği için içtenlikle özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan Elektronik Sınırlar Avustralya platormunun sekreteri Fahad Ali ise şirketi eleştirerek Meta'da bu durumun nasıl yaşandığıyla ilgili şeffaflık olmadığını söyledi. Ali, "Bu dijital önyargıların yavaş yavaş içeri süzülmesiyle ilgili gerçek bir endişe var; bunun nereden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.