İntihar eden vaiz Mehmet Deniz'in ölümü: TDV bütçesini kullanmadığı için 'mimlendi'

Balıkesir’de yaşam tarzı nedeniyle kurumdan kınama cezasıyla atıldıktan sonra intihar ederek yaşamına son veren vaiz Mehmet Deniz’in ilde düzenlenen ve masrafları TDV tarafından karşılanan toplantılara katılmaması nedeniyle ‘mimlendiği’ belirtildi. Ayrıca, Mustafa Soykök’ün, Manisa İl Müftülüğü’ne atanan Mustafa Soykök’ün, Deniz’in görev yerinin değiştirilmesi için başkanlığa yazı yazdığı ifade edildi.

Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yaparken kınama cezası verilerek kurumdan atılan, gördüğü baskı ve yaşadığı haksızlıklar nedeniyle yaşamına son veren vaiz Mehmet Deniz’in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Mehmet Deniz’i intihara sürükleyen olayların Kırkağaç İlçe Müftülüğü sırasında yaşandığı öne sürüldü.

Halihazırda Tekirdağ İl Müftüsü olarak görev yapan Mustafa Soykök’ün, Manisa İl Müftülüğü’ne atandığında Deniz’i ziyaret ettiği, Deniz’in ziyarette, gelenek olduğu üzere Türkiye Dinayet Vakfı (TDV) bütçesinden yemek ısmarlamak yerine cebinden karşılayarak simit ve peynir aldırdığı söylenildi.

"MARAFLARI TDV'NİN KARŞILAIDĞI TOPLANTILARA KATILMADI"

Mehmet Deniz'in, ilde düzenlenen ve masrafları TDV bütçesinden karşılanan toplantılara katılmadığı gerekçesiyle ‘mimlendiği’ belirtildi.

Ayrıca, müftü Soykök’ün, Deniz’in görev yerinin değiştirilmesi için başkanlığa yazı yazdığı ifade edildi.

Soykök’ün 14 Ekim 2020 tarihli mütalaasında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Mütalaaya göre, Soykök’ün, Deniz’in özellikle 4-6 yaş Kuran kursları alanında başarılı hizmetler yürüttüğünü vurgulamasına karşın yer değiştirmeye ilişkin gerekçelere yer verildi.

“MÜFTÜLÜĞE HİZMET ARACI İLE DEĞİL MOTOSİKLETLE GİTTİ”

Mütalaada, Deniz’in, “mesai saatleri dışında ve hafta sonları tarımla meşgul olduğu, müftülüğe hizmet aracıyla değil, motosikleti ile gittiği, normalin üzerinde sade giyindiği” belirtildi.

Bu nedenle Deniz’e “tepki gösterildiği, şikâyet edildiği” savunuldu. Mehmet Deniz’in uyarıldığı ancak ilerleme kaydedilmediği, “huzur ortamının düzene koyulamadığı” öne sürüldü.

Öte yandan Mustafa Soykök, daha önce Tekirdağ’da, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı bir programda din görevlilerine “Bir, iki, üç, Bismillahirrahmanirrahim” diyerek besmele çektirmesi ve sesi yeterli bulmadığı için bunu birkaç kez tekrarlamasıyla gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan beş çocuk babası Mehmet Deniz, bisiklete binmesi, motosikletle işe gitmesi ve cübbe giymemesi nedeniyle hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Deniz, soruşturmanın ardından müftülükten atılmıştı.

Mehmet Deniz, hayat tarzı üzerinden mobbinge uğramasının ardından 1 Ağustos'ta yaşamına son vermişti.