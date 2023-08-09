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Irak'ta "eş cinsel" kelimesi yasaklandı: "Cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak

"Eş cinsel" ve "eş cinsellik" kelimelerinin yasaklandığı Irak basınında, yerlerine "cinsel sapkınlık" ifadesinin kullanılmasına karar verildi.

Dünya
  • 09.08.2023 10:29
  • Giriş: 09.08.2023 10:29
  • Güncelleme: 09.08.2023 10:35
Kaynak: AA
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Irak'ta "eş cinsel" kelimesi yasaklandı: "Cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak
Fotoğraf: AA

Irak basınında "eş cinsel" ve "eş cinsellik" kelimelerinin kullanılması yasaklandı.

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organlarında üretilen içeriklerde "eş cinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.

Kararla, "toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunmasının hedeflendiği" kaydedildi.

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