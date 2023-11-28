İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bugün için planlanan Türkiye ziyareti ertelendi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bugün için planlanan Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

Başkent Ankara'ya gelmesi beklenen Reisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekti. Görüşmedeki ana gündemin İsrail'in Gazze işgali ve ateşkesin uzatılması olması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, Reisi'nin bugün Türkiye'ye gelmeyeceğini açıklarken ertelemenin nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada Reisi'nin Türkiye'ye geleceğini söylemişti.

En son 9 Kasım’da Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yüz yüze görüşen Erdoğan ve Reisi, 2 gün önce de telefonda konuşmuşlardı.

Erdoğan görüşmede, "Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini" ifade etmiş, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.