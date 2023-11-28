İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli çocuk yaşadıklarını anlattı: Elim ve parmaklarım kırıldı
İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli çocuklardan biri Al Jazeera'ye verdiği röportajda, geçen hafta İsrailli gardiyanlar tarafından darp edildiğini, elinin ve parmağının kırıldığını söyledi.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası 2 gün daha uzatılırken uzun süre rehin tutulanlar da yaşadıklarını anlatmaya başladı. Takas kapsamında İsrail'in serbest bıraktığı çocuklardan biri, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada geçen hafta İsrailli gardiyanlar tarafından darp edildiğini, elinin ve parmağının kırıldığını söyledi.
Aslen Ceninli bir genç olan Muhammed Nazzal, yaralarına rağmen Negev çölündeki hapishanede kendisine hiçbir tedavi uygulanmadığını ve sadece serbest bırakıldıktan sonra Kızıl Haç tarafından koluna bir askı takıldığını söyledi.
"HİÇBİR ŞEY VERMEDİLER"
Nazzal, "Bana hiçbir şey vermediler. Elim kırıldı, parmağımı oynatamıyorum" dedi.
Kendisiyle röportaj yapılırken yanında duran annesi, ona ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını belirterek, "Ne bir arama, ne bir ziyaret, hiçbir şey olmadı" diye konuştu.
7 EKİM'DEN BERİ 3.260 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI
BM verilerine göre her beş Filistinliden biri bir şekilde İsrail hapishanelerinde tutuluyor. Filistinli Mahkumlar Derneği, geçen hafta rehine ve mahkum takası başlamadan önce aralarında 88 kadın ve 250 çocuğun da bulunduğu 7 bin 200 mahkumun İsrail tarafından tutulduğunu söyledi.
İsrail 7 Ekim'den bu yana aralarında 120 kadın ve 200'den fazla çocuğun da bulunduğu 3 bin 260 Filistinliyi daha tutukladı.
Ateşkesin ilk 4 gününde İsrail 150 Filistinli esiri, 50 İsrailli esire karşı serbest bıraktı. 2 gün daha devam edecek ateşkeste İsrail'in 50 Filistinli kadın mahkumu da serbest bırakması bekleniyor.