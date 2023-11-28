İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli çocuk yaşadıklarını anlattı: Elim ve parmaklarım kırıldı

İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli çocuklardan biri Al Jazeera'ye verdiği röportajda, geçen hafta İsrailli gardiyanlar tarafından darp edildiğini, elinin ve parmağının kırıldığını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası 2 gün daha uzatılırken uzun süre rehin tutulanlar da yaşadıklarını anlatmaya başladı. Takas kapsamında İsrail'in serbest bıraktığı çocuklardan biri, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada geçen hafta İsrailli gardiyanlar tarafından darp edildiğini, elinin ve parmağının kırıldığını söyledi.

Aslen Ceninli bir genç olan Muhammed Nazzal, yaralarına rağmen Negev çölündeki hapishanede kendisine hiçbir tedavi uygulanmadığını ve sadece serbest bırakıldıktan sonra Kızıl Haç tarafından koluna bir askı takıldığını söyledi.

"HİÇBİR ŞEY VERMEDİLER"

Nazzal, "Bana hiçbir şey vermediler. Elim kırıldı, parmağımı oynatamıyorum" dedi.

Kendisiyle röportaj yapılırken yanında duran annesi, ona ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını belirterek, "Ne bir arama, ne bir ziyaret, hiçbir şey olmadı" diye konuştu.