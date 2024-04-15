İran'dan İsrail'e: İkinci misillememizin daha belirleyici olacağının farkındalar

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail'e yönelik, "İkinci misillememizin ne olacağını biliyorlar. Bir sonrakinin daha belirleyici olacağının farkındalar" açıklamasını yaptı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail'in askeri karşılık vermemesi konusunda uyarıda bulundu.

İravani, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen acil toplantının ardından Amerikan Sky News televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vereceğine dair açıklamalarıyla ilgili, "Bence bu sadece tehdit, boş söz. Eylem değil. İkinci misillememizin ne olacağını biliyorlar. Bir sonrakinin daha belirleyici olacağının farkındalar" yorumunu yaptı.

Bu konuda bir sonuca ulaşıldığını düşündüğünü dile getiren İravani, "İsrail, askeri karşılık vermemeli" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.