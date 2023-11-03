İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan AB ülkelerine 'Gazze' tepkisi

AB üyesi ülkelerden İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins, Gazze’de yaşananlarla AB'yi sessiz kalmakla eleştirdi. Higgins, "Devlet dışı aktörlerin yanı sıra devlet aktörleri tarafından da uygulanan şiddet, uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlanmalıdır" dedi. Higgins, derhal insani ateşkesin uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, işgal altındaki Gazze’de yaşananlarla ilgili dün (2 Kasım) yazılı açıklama yaparak Avrupa Birliği (AB) gibi kurumları Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kalmakla suçladı.

Avrupa Birliği üye ülkelerinden İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, dün yaptığı yazılı açıklamada işgal altındaki Gazze’de yaşananlara ilişkin, "Gazze ve İsrail'de devam eden korkunç sivil kaybının ele alınması gerekiyor. Bu hepimizi ilgilendiriyor olmalı. Devlet dışı aktörlerin yanı sıra devlet aktörleri tarafından da uygulanan şiddet, uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlanmalıdır. Eğer uluslararası hukuka saygı duyulacaksa, rehinelerin serbest bırakılması ve derhal insani ateşkesin uygulamaya konması önemlidir" açıklamasında bulundu.

Higgins ayrıca, AB ve diğer uluslararası örgütlerin duruma sessiz kalmalarını eleştirerek uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu.

"AB, GAZZE’DE OLANLARA SESSİZ KALDI"

Higgins, AB gibi kurumların Gazze’de yaşananlar hakkındaki tavrına dair, "AB ve daha geniş uluslararası toplum üyeleri de dahil olmak üzere, sessiz kalan ya da mesajlarının muğlak bir yapıya sahip olmasına izin veren uluslararası organlar, uluslararası hukuku haklı çıkarma taahhüdünde bulunma sorumluluğuna sahiptir. Bu, çok dillendirilen çok taraflılığa inandırıcılık kazandırmak için gereklidir. Bunu yapmamak, bir çatışmaya dahil olanlara cezasızlık verilmesinden biraz daha azını kabul etmektir" ifadelerini kullandı.

"İRLANDALI STK’LERLE GURUR DUYUYORUM"

Cumhurbaşkanı Higgins, açıklamasında Gazze’deki duruma yardımcı olan İrlandalı STK’ler ile ilgili, "Gazze'de yaşanmakta olan mevcut dehşete müdahale eden İrlandalı STK'lerle gurur duyuyorum, en kötü koşullarda büyük cesaret ve insanlık eylemleri gerçekleşiyor. Hayal bile edilemeyecek zorluklara göğüs gererken, kendi hayatlarını riske atarak bakımlarını üstlendikleri insanlarla birlikte kalan sağlık personelinin olağanüstü cesaret ve kararlılığına ancak hayranlık duyulabilir. Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) aralarında öğretmenlerin de bulunduğu pek çok üyesinin bu görev sırasında hayatını kaybetmiş olması, sivillerin terör, savaş ve bunlara verilen yanıtlarla tehdit edilmesinin ne kadar korkunç bir bedeli olduğunu göstermektedir. Karşı karşıya oldukları şey bu acının deneyimleridir" ifadelerine yer verdi.