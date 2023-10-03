İş yerleri için ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranı, konutta yüzde 25 ile sınırlandırıldı. İş yerlerinde ekim ayında yapılacak kira artış oranı ise eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 55,30 olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte iş yerlerinda bu ay için uygulanabilecek kira artış oranı belli oldu.

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek adına geçtiğimiz yıl devreye alınan ve konuttaki kira artış oranını düzenleyen yüzde 25 zam sınırlaması uzatılırken işyeri kiraları için herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Böylece kira kontrat süresi ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55.30 olarak uygulayacak.

Konutlardaki kira artış oranı ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olarak uygulanacak.