İş yerleri için kira artış oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira zam oranları da ortaya çıktı. İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 oldu.

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıyla belirlenen kira zam oranı da belli oldu.

Buna göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 oldu.

Oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında 63,72, haziran ayında ise 59,95'e düşmüştü.

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulaması devam ediyor. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.