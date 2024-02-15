İşçi hakkını istiyor

İşverenden hakkını isteyen hem kamu hem de özel sektör emekçileri sokağa çıktı. ANTIP işçileri tazminatını, PTT emekçileri ise haftasonu çalıştırılmamayı talep etti.

Emek Servisi

Ülkenin dört bir yanında emekçiler hakları için sokağa çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin otopark ve kafelerini işleten Ankara Tıplılar Vakfı’nın iktisadi işletmesi olan ANTIP AŞ'de işten çıkarılan işçiler, tazminat hakları için eylem yaptı. Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi önündeki açıklamada konuşan işçi Ümit Bolatbaş, “Bu terbiyesizliktir. Bu vurdumduymazlıktır, umursamamazlıktır. Bunların her biri üniversitede öğretim üyesidir. Yaptıkları hukuksuzluktur” dedi. Aralık ayında işten çıkarıldıklarını hatırlatan Bolatbaş, şunları söyledi: “Kod29’a esasen işten çıkarıldık. Bizleri iş garantisi olmaksızın bizleri bu zor şartlarda işsiz bıraktılar. Ve aynı zamanda tazminat haklarımızı gasp etmeye çalışmaktadırlar. Bu sebepten dolayı ANTIP işçileri olarak, günlerdir basın açıklamasıyla sesimizi duyurmaya çalışmaktayız. Tazminatlar konusunda hiç kimse sorumluluk kabul etmek istememektedir. Biliyoruz ki muhatap ve sorumlu Ankara Üniversitesi ANTIP Vakfı hocaları.”

PTT’DE DAYATMAYA TEPKİ

PTT çalışanı HABER-SEN üyeleri ise İstanbul Sirkeci’deki PTT Genel Müdürlüğü binası önünde açıklama yaparak cumartesi günleri çalışılmasına ve gönderi sayılarının 60’tan 130’a çıkartılmasına tepki gösterdi. Uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten HABER-SEN Yürütme Kurulu Üyesi Gülseren Güngördü, “Kendini hukuktan üstün görenler şunu iyi bilmeli ve anlamalı, bizler kapıkulu değil kamu hizmeti veren emekçileriz” diye konuştu. “Fazla çalışma PTT’de sürekli hale gelerek emekçiler için bir zulme dönüşmüştür” diyen Güngördü, PTT yönetiminin dağıtıcılara hafta sonu tatillerinde de çalışma yaptırdığını söyledi. Güngördü, şöyle konuştu: “Cumartesi çalışmak istemeyen posta emekçileri dilekçeler verdi. Kurum tarafından kanun, yasa ve yönetmeliklerde yeri olmayan cevaplar veriliyor. PTT, kamu diline yakışmayan bu cevaplarda üstü kapalı emekçileri tehdit ediyor. Buna rağmen çalışmak istemeyen posta emekçileri davayı kazandı. Kurum davayı kazanan emekçileri cezalandırma yoluna giderek cumartesi çalışması olmayan işyerlerine sürgün etti. Bu durumu kabul etmiyoruz.”

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OLİMPİA OTO’DA 40’TAN FAZLA SENDİKALI İŞTEN ATILDI

Kristal-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli ve Ankara’da bulunan iki fabrikada otomotiv camları üreten Olimpia Oto Cam San. Ve Tic. A.Ş.’de sendika üyesi 40’tan fazla işçinin işten atıldığı belirtildi. Şirkette yaklaşık 2 yıl önce sendikal faaliyete başlandığı aktarılan açıklamada, bu ayın başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti için müracaat yapıldığı belirtildi. Yetki başvurusundan kısa bir süre sonra işveren ve işveren vekillerinin, işçiler üzerinde sistematik baskılar oluşturarak sendika üyeliğinden vazgeçirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, daha sonra ise işten çıkarmaların yaşandığına dikkat çekildi. İşveren, Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrı yapılan açıklamada, “Bu hukuksuzlukları ve işçi kıyımını derhal durdurun! Fabrikalarda sergilediğiniz insanlık ve hukuk dışı yaklaşımlarınızdan derhal vazgeçin!”