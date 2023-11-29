İşçilerin direnişine yasak

Urfa Valiliği, tekstil işçilerinin direnişini kırmak için kentte eylem ve etkinleri yasakladı. Özak Tekstil işçilerine müdahale eden jandarma, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve 2 sendika temsilcisini gözaltına aldı.

Emek Servisi

Urfa OSB’de bulunan Özak Tekstil’de yetkili olan Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başlayan işçiler, BİRTEK-SEN üyesi bir kadın işçinin işten atılması sonucunda üretimi durdurarak başlattıkları direnişe devam ediyor. Eylem sürerken Urfa Valiliği, 29 Kasım 2023’ten 2 Aralık 2023 tarihine kadar kentteki eylem ve etkinleri yasakladı. Dün fabrika önünde açıklama yapmak isteyen direnişteki Özak işçileri, BİRTEK-SEN Genel Başkanı ve temsilciler, valiliğin yasak kararı gerekçe gösterilerek engellendi. İşçilere ve sendika temsilcilerine müdahale eden jandarma, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Sendika Temsilcileri Çayan Dursun ve Mazlum Ayçiçek’i gözaltına aldı. İşçiler jandarmanın müdahalesi sırasında sık sık ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları atarak yapılan gözaltılara ve müdahaleye tepki gösterdi. Türkmen yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Valilik kararından sonra işçilere bir açıklama yapmamıza bile izin verilmeden jandarmanın saldırısına uğradık. Zorla yaka paça gözaltına alındım.”

Urfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel valiliğin almış olduğu kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Öncel, Urfa Valiliği’nin aldığı bu yasak kararlarına karşı baronun yakın zamanda işlemin iptali için bir dava açtığını belirterek, “Toplantı, yürüyüş, gösteri gibi hakların önüne geçen bu karar Anayasa’ya aykırıdır. Urfa Valiliği’nin almış olduğu bu kararın, çok net bir şekilde hukuka aykırı olduğu ortadadır” dedi.