İşçilerin ortak talebi zam

Emek Servisi

İşçiler, çok sayıda ülkede hakları için ayağa kalktı. İngiltere’de Amazon işçileri, uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığına karşı yeniden grev kararı aldı.

24 Kasım Kara Cuma’da greve gidilecek. Bangladeş’te 23 bin taka (208 dolar) asgari ücret isteyen işçilerin zam talebi sürüyor. Bangladeş Çalışma ve İstihdam Devlet Bakanı yardımcısı, dün yaptığı açıklamada hazır giyim işçilerinin asgari ücretini yüzde dün 56,25 oranında artıracağını duyurdu. Çalışma ve İstihdam Devlet Bakanı Monnujan Sufian ise işçiler için asgari ücretin 1 Aralık'tan itibaren ayda 12.500 takaya (114 dolar) yükseleceğini söyledi. İran’da farklı illerde bulunan petrol rafineleri işçileri toplu grevler başlattı.