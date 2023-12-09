İşçiye karşı birlik oldular

Emek Servisi

Urfa’daki Özak Tekstil’de Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başlayan, bir arkadaşlarının işten atılması üzerine iş bırakarak direnişe geçen işçilerin mücadelesi 12’nci gününü geride bıraktı. Yüzlerce işçi, fabrikanın 500 metre uzağındaki jandarma barikatının arkasında eylemini sürdürürken Öz İplik-İş’in Genel Başkanı Rafi Ay, fabrikanın avlusunda yanında işverenle basın açıklaması yaptı. İşçilerin eylemini hedef alan Ay, “Sendikamızın örgütlü, yetkili olduğu bir iş yerinde bilinçli, kasıtlı, çıkarcı bir şekilde kaos ortamı oluşturulması istenmektedir. Oysaki bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için öncelikle iş kolunda yüzde 1 barajına ve iş yerinde yüzde 50+1 çoğunluğa sahip olması gerekmektedir. Öz İplik-İş, Özak Tekstil şirketlerinde yetkili sendika olduğu yetki belgesiyle netleşmiştir” dedi.

Öte yandan işçilerin önceki gün jandarmanın sert müdahalesi nedeniyle camiye sığındığı organize sanayi bölgesindeki cami dün müftülük kararıyla kapatıldı. İşçiler, sabah saatlerinde cami önünde kurulan jandarma barikatıyla karşılaştı.

Duruma ilişkin açıklama yapan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Vali yetmedi, kolluk kuvvetleri yetmedi, iktidarın arkasında durması yetmedi, müftülük de patronun arkasında hizalandı. 'Allah'ın evi' dediğimiz camiyi de işçilere kapattılar” diye konuştu. Türkmen, “Bizim sabrımızı çok zorlamasınlar. Bu cami açılmazsa direnişi başka boyutlara taşıyacağız. Hak arayan işçinin karşısında saf tutanlara karşı, bütün Türkiye'yi Özak işçilerinin bu haklı ve onurlu mücadelesinin yanında saf tutmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.