İşi olana ikramiye yok

Havva GÜMÜŞKAYA

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme de torba kanun teklifine önergeyle eklendi, muhalefetin ayrım yapılmaksızın tüm emeklilere 15 bin TL ikramiye ödenmesi teklifi ise AKP MHP oylarıyla reddedildi.

Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan önergeye göre, çalışan emekliler ikramiyeden yararlanamayacak. Son bir aydır herhangi bir işte çalışmayan ya da faaliyette bulunmayan emeklilere ödenecek. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre, 1 milyon 776 bin emekli ikramiye alamayacak. Ancak dul ve yetim aylığı alanlar ikramiyeden yararlanacak.

Düzenlemeye göre, dul ve yetimlerle iş göremez durumda olanlar, ikramiye tutarından hisseleri oranında faydalandırılacak. Dul ve yetimlere bir istisna sağlanarak Ekim ayında çalışmamış olma şartı aranmayacak. Dolayısıyla ekim ayında çalışsalar bile dul ve yetimlere bin 250 ila 3 bin 750 lira tutarlarındaki ikramiyeler ödenecek. İkramiye ödemesinden haciz ve kesinti yapılamayacak. Haksız ödeme yapılması halinde bu paralar aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek geri alınacak. Ödemeler, Hazine bütçesinden karşılanacak. Cumhurbaşkanı bu yılın bütçesine bu amaçla ödenek ekleyecek.