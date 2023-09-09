IŞİD’in "canlı bomba emiri" serbest bırakılmış

HABER MERKEZİ

IŞİD itirafçısının “canlı bomba emiri” dediği Muhammed Cengiz Dayan’ın katliamdaki sorumluluğu nedeniyle hakkında başlatılan yeni soruşturmaya rağmen tahliye edildiği ortaya çıktı.

10 Ekim Ankara Katliamı'nın firari sanıkları yönünden ayrılan dosyasındaki 21’nci duruşması dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Dayan’ın beyanıyla IŞİD’in ‘canlı bomba emiri’ olduğu iddia edilen ağabeyi Muhammed Cengiz Dayan'ın katliamdaki sorumluluğu nedeniyle açılan yeni soruşturmaya rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Avukatlar Muhammed Cengiz Dayan'ın katliam dosyasına sanık olarak eklenmesini talep etti.

Evrensel'in haberine göre, duruşmada dava dosyasına yeni eklenen infaz ve askeri eğitim görüntülerine değinen avukatlar, IŞİD ve katliamla ilişkilerini reddeden sanıkların infaz ve askeri eğitim videolarında yer aldığını hatırlatarak “Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Hacı Ali Durmaz hakkında; 10 Ekim sanıkları için insanlığa karşı suçtan iddianame hazırlanmasını talep ediyoruz” dedi.

10 Ekim soruşturmasının eksik yapıldığını ifade eden Av. Erkan Ünüvar, Muhammet Cengiz Dayan'la ilgili daha önce suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak “Şimdi gizli kararın anlamını anlayabiliyor musunuz? Gizlilik kararı niye konulmuş? Israrla Dayan'ın tahliye edilmemesi için uğraş verdik. Buna rağmen tahliye edildi. Katliamın sorumlularından Muhammet Cengiz Dayan neden tahliye edildi?” diye sordu. Ünüvar, gizlilik kararı verilen soruşturma dosyasının akıbeti için savcılıktan bilgi istenmesini de talep etti. Ünüvar son olarak bir an önce dosyaların birleştirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, ara kararında avukatların taleplerini reddederken Erol Sayanoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma 30 Kasım saat 10.00’a ertelendi.