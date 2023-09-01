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Mersin'de IŞİD şüphelisi yakalandı

Mersin'de IŞİD'e üye olduğu belirlenen A.S. yakalanarak tutuklandı.

Güncel
  • 01.09.2023 10:24
  • Giriş: 01.09.2023 10:24
  • Güncelleme: 01.09.2023 11:06
Kaynak: DHA
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Mersin'de IŞİD şüphelisi yakalandı
Fotoğraf: DHA

Mersin'de IŞİD'e mensup olduğu belirlenen A.S. yakalanıp, tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmada, IŞİD içerisinde hakkında üst düzey yönetici olduğuna dair bilgiler bulunan ve örgüte yakın kanallarda yayınlanan video paylaşımında görüntüsü tespit edilen A.S.'nin Mersin'de olduğu belirlendi.  

A.S, adresine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. .

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen A.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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