Mahkeme, MİT'e "IŞİD terör örgütü mü?" diye sormuş

IŞİD üyesi Ahmet Güneş ve Ökkeş Durmaz’ın da yargılandığı Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin MİT’e “IŞİD terör örgütü mü” diye sorduğu yazışma ortaya çıktı. MİT ise Mahkeme'ye "Herhangi bir terör örgütü mensupları listesinde adlarının geçip geçmediği hususunda bilgiye rastlanılmamıştır" şeklinde yazı gönderdi. MİT'in söz konusu yazısının ardından Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi toplam üç sanıklı davada sanıkların tamamını tahliye ettiği ortaya çıktı.

Gaziantep'te IŞİD üyelerinin yargılandığı davada Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) “IŞİD terör örgütü mü” diye sorduğu yazışma ortaya çıktı.

MİT ise 30 Haziran 2014 tarihinde Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda “Herhangi bir terör örgütü mensupları listesinde adlarının geçip geçmediği hususunda bilgiye rastlanılmamıştır” ifadelerine yer verdi.

MİT’in bu yanıtı, 10 Ekim Gar Katliamı davasına Ankara’da bakan mahkemeye de gönderildi.

IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde 103 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliamına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın dosyasına, firari sanık Ahmet Güneş hakkındaki belgeler de girdi.

Güneş’in katliamdan 1,5 yıl önce Gaziantep’te IŞİD’in “Gaziantep emiri” ve 10 Ekim katliamı organizatörü Yunus Durmaz’ın kardeşi Ökkeş Durmaz ve IŞİD üyesi Mustafa Delibaşlar ile birlikte yargılandığı dosyaya giren bu belgelerde, Güneş ile Durmaz’ın kontrolündeki manganın eğitim videoları ve PKK’li olarak niteledikleri bir kişiyi infaz ettikleri anların görüntüleri bulunuyor.

TAHLİYE EDİLİNCE FİRAR ETTİLER, HALEN BULUNAMADILAR

MİT’in bu yazısının dava dosyasına girmesinin ardından Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi toplam üç sanıklı davada sanıkların tamamını tahliye etti.

Tahliyenin ardından ise sanıklar firar ettiler ve bir daha kendilerine ulaşılamadı.

Yargılama sonunda Mustafa Delibaşlar ve Ökkeş Durmaz beraat ederken, mahkeme Ahmet Güneş’e ise önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ancak yapılan indirimin ardından bu ceza 6 yıl 3 aya indirildi.

İLK YAKALANMALARI DA RASTLANTI İLE OLMUŞTU

IŞİD ile ilgili birçok katliam davası açısından da büyük önem taşıyan Gaziantep’teki bu dava, üç isimin rastlantıyla yakalanmasıyla gündeme gelmişti.

25 Mart 2014 tarihinde Gaziantep’te yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir araçtan çalılıklara doğru malzeme atıldığını fark etti. Araç durdurulduğu sırada sürücü Mustafa Delibaşlar’ın üzerinde mail adresleri ve şifrelerinin bulunduğu bir kağıdı yırtmaya çalıştığı fark edildi. Polis, kağıtlara el koyarken, şoförle birlikte araçtaki Ökkeş Durmaz ve Ahmet Güneş'i de gözaltına aldı. Çalılıklarda yapılan aramada harddisk, flash bellek, hafıza kartı ve kar maskesi bulundu.

MİT'in Gaziantep 5'inci Ağır Ceza Mahkmesi'ne 30 Haziran 2014 tarihinde gönderdiği yazı / Fotoğraf: ANKA

İNFAZ VİDEOSU ÇEKTİLER

Görüntülerde videoyu çeken kişi “Ölüm size gelip çattığında mı Müslüman oldunuz” diye sordu. Güneş ve çevresindeki diğer IŞİD’lilerin elinde kalaşnikof makineli tüfekler bulunuyor. Güneş, önündeki kişi infaz etmeden önce Kur’an-ı Kerim’den Tevbe Suresi ayetlerini okudu. Güneş, önündeki kişinin PKK’lı olduğunu söyleyerek, “İşte bu mürtet PKK’den aldığımız esirlerden bir tanesi. Bunlar gerek PKK’nin yanında savaşan gerekse söz ve dil ile her halükarda onlara destek olmaya çalışanlar” diye konuştu. Güneş, önündeki kişinin öldürülmesini “Amel” diye açıklayarak, yine başka bir ayeti okudu.

Güneş’in videoda, çevredekilere önündeki kişinin ölüp yere düştüğünde bir kere Sübhaneke duası okumasını emrettiği görüldü. Videodaki IŞİD’lilerin önlerindeki kişiyi infaz ettikten sonra cansız bedenine ellerindeki tüfeklerle birer el ateş etmelerini istedi.

DOSYAYA FİRARİ SANIKLARIN DA EĞİTİM VİDEOLARI GİRDİ

Dosyaya firari IŞİD’lilerle ilgili başka videolar da girdi. Boş bir fabrikanın etrafında çekilen videoda IŞİD’lilerin silahlı eğitim yaptığı anlar görüldü. Bu videoda IŞİD’liler kendi yazdıkları marş ve IŞİD bayrağı ile yürüdü. Videoda firari sanık Ahmet Güneş’in ise bu IŞİD’lilerin eğittiği anlar da yer aldı. Videoyu çeken kişinin “Kimi koruyorsunuz” sorusuna Güneş’in yanındaki iki kişi ona yakın koruma gibi davranarak, Güneş’i koruduklarını ifade etti.

Yine fabrika alanında IŞİD’lilerin eğitim yaptığı başka videolarda IŞİD’liler önce ısınma hareketleri yapıyor, sonra eğitim için kurdukları parkurda engellerle savaş eğitimi yaptıkları görüldü. Eğitim parkurunda 2 metrelik duvarın üzerinden atladıkları, sürünme eğitimi yaptıkları anlar videoya yansıdı.