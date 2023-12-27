İşkencecilerin ismi okullarda

İzmir’de bir okula işkenceci Esat Oktay Yıldıran’ın adının verilmesinin ardından başka işkencecilerin de isimlerinin farklı okullara verildiği ortaya çıktı. MEB ise söz konusu tepkilerin ardından inceleme başlattı.

Berkay SAĞOL

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Belenbaşı Köyü İlkokulu’na Esat Oktay Yıldıran’ın isminin verilmesi tepkilerin odağı olurken başka işkencecilerin isimlerinin de başka eğitim kurumlarına verildiği ortaya çıktı. İşkenceci Yıldıran’ın isminin eğitim kurumuna verilmesine yönelik tepkilerin arından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, isim değişikliği kararının tasvip edilmediği aktarıldı. Açıklamada, ad verme yetkisine sahip İzmir Valiliği’ne gerekli bilgilerin verildiği ifade edildi.

BAKANLIK TOPU VALİLİĞE ATTI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, okulun isminin İzmir Valiliği tarafından değiştirildiği belirtildi. Açıklamada, “İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır. Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda ‘Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir” denildi.

PARKTAN SİLİNEN İSİM OKULA VERİLDİ

Yıldıran’ın isminin söz konusu okula verildiğinin ortaya çıkmasının ardından yapılan açıklamaların bir kısmı şu şekilde:

Eğitim-Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir: “2010 yılında AKP’li Fatih Belediyesi, Fatih Şehitler Parkı’ndaki anıtta, Esat Oktay Yıldıran adını anıttan sökmüştü. AKP iktidarı 2010 yılında adını parktan sildiği işkencecinin adını şimdi bir eğitim kurumuna veriyor. Eğitim-Sen olarak bir eğitim kurumuna, yaptığı işkencelerle tanınan, onlarca insanın ölümüne neden olan birinin adının verilmesini kınıyoruz.”

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: “Kürt sorunu nedir diyorsanız; 12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra Diyarbakır Cezaevi’nde binlerce kişinin işkence görmesinden sorumlu olan Esat Oktay Yıldıran'ın adının, 40 yıl sonra İzmir'de bir okula verilmesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, bir kez daha halkımıza gerçek yüzünü göstermiş oldu.”

CHP Milletvekili Türkan Elçi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2021'de kenti ziyaretinde, ‘Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi’ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.’ açıklamasının ardından çalışmalar başlatıldı. Bugün ise bir işkencecinin adı eğitim kurumuna veriliyor. Dün dündür, bugün bugündür geleneği.”

DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: “Çocuklara rol model diye işkencecileri göstermenize izin vermeyeceğiz!”

BAŞKA İŞKENCECİLERİN İSİMLERİ DE VAR

Devrimci 78'liler Federasyonu’nun daha önce açıkladığı işkence yapan kişilerin listesinde yer alan eski Emniyet Genel Müdürü, eski Ankara, Antalya, Malatya ve Kayseri Valisi Saffet Arıkan Bedük’ün ismi ise Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan okula Vali Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu ismi verildi.

Devrimci 78'liler Federasyonu’nun listesinde yer alan Eski İstanbul ve İzmir Valisi Nevzat Ayaz’ın ismi de iki farklı okula verildi. İstanbul Ümraniye’de 2017 yılında açılan okula Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi adı verildi. İzmir Karabağlar’daki okula ise Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi adı verildi.