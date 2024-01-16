İşkenceciye “hakaret”e hapis cezası verildi

Haber Merkezi

Samsun’da bulunan Bafra T Tipi Cezaevi’nde 10 ay boyunca sistematik bir şekilde işkenceye maruz bırakılan Emir Karakum hakkında gardiyana “hakaret” iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Davada savcılık Karakum hakkında gardiyanlara yönelik “hakaret” ve “hücredeki kamerayı kırma” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep ederken mahkeme, Karakum’a 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti hapis cezasını adli para cezasına çevirdi. Karakum’a destek için duruşmaya Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyeleri de katıldı.

20 sene de sürse adalet talebinden vaz geçmeyeceğini ifade eden Karakum ise savunmasında şu ifadeleri kullandı: “Hapishane doktoru, gardiyan, idare, savcı ve mahkemece bu işkencenin ortağıdır. İşkence bir insanlı suçudur. Bu mahkemeden adalet beklemiyorum, karar ne olursa olsun, adaletsiz bir yargılama yapan bu mahkemenin kararını tanımıyorum.”