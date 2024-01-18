İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yazılan Çağlar Söyüncü ile ilgili konuşan teknik direktör İsmail Kartal, henüz kesin karar vermediklerini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dün akşam Adanaspor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtilen Atletico Madrid'in milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Kartal, "Çağlar Söyüncü ve ayrılıklar için kesin bir karar vermedik, zaman içinde değerlendireceğiz" dedi.

İsmail Kartal, Bonucci ve Krunic'in ardından ara transfer döneminde bir oyuncuyu daha kadroya katabileceklerini belirtti.

İlk maçına çıkan yeni transfer Krunic'in performansını da değerlendiren Kartal, "Bence ilk maçı olmasına rağmen Krunic iyi bir maç çıkardı. 6 numara başladı sonra stopere çektik, orada da iyi iş yaptı" dedi.