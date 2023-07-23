İsmail Küçükkaya: Eren Erdem’in tutumu Kılıçdaroğlu tarafından sorgulanmalı

CHP ile Halk TV arasındaki gerilime dair açıklamalarda bulunan İsmail Küçükkaya, “CHP'nin yapması gereken seçim sonuçlarının analiz edilmesi ve yerel seçimlerin kaybedilmemesi için atılması gereken adımlardır. Eren Erdem'in tutumu Kılıçdaroğlu tarafından sorgulanmalıdır” dedi.

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, canlı yayında CHP yönetimi ile Halk TV arasında başlayan gerileme dair değerlendirmelerde bulundu.

“Bir yıldır Halk TV ailesindeyim. Burada çok büyük bir haksızlık olduğunu gördüğüm için 3-4 dakikanızı alacağım. Ben Eren Erdem'in ve başkaları da var mı onun gibi düşünen, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye büyük bir yanlış yaptırdıklarını düşünüyorum” diyen Küçükkaya, medyanın yüzde 90'ının iktidarın kontrolünde olduğunu, bu medya organlarının devlet bankası tarafından finanse edildiğini söyledi.

Küçükkaya, Halk TV’nin kısıtlı imkanlarla ayakta kalmaya çalışan az sayıdaki basın kuruluşundan biri olduğunu kaydederek, “Halk TV, RTÜK tarafından en çok ceza alan kanal. En fazla denetime tabi olan kanal. Medya dünyasının içinde Halk TV'nin çok özel bir durumu var. Bize ambargo uygulanıyor. Devletimizin firmalarından reklam verilmiyor. Her gün zamlarla karşı karşıyayız. İktidar böylesine bir konjonktürde ne tartışılsın ister?” diye sordu.

“BİZ TARAF TUTMUYORUZ”

“Aslında Eren Erdem, Halk TV'yi de kurtardı” yorumunu yapan Küçükkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz habercilik yapan bir kanaldayız. Ben CHP'nin yayın organındaki gibi mi yayın yaptım? Hiçbir müdahale yok. Bizi kısıtlayan şeyler var. Yasalar ve RTÜK'le ilgili ağır ceza yediğimiz için çok dikkat etmeye çalışıyoruz. 'Şu konuları görmeyin' deniliyorsa benim tanıdığım Halk TV yönetimi buna geçit vermez. İktidarı eleştirdiğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nu da İmamoğlu'nu da eleştiririz. Biz taraf tutmuyoruz. Halk TV, kuru gürültüye pabuç bırakmaz. Halkımız bunu değerlendirecektir. CHP'nin yapması gereken seçim sonuçlarının analiz edilmesi ve yerel seçimlerin kaybedilmemesi için atılması gereken adımlardır. Eren Erdem'in tutumu Kılıçdaroğlu tarafından sorgulanmalıdır.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in imzasıyla dün (22 Temmuz) kamuoyuna yansıyan yazıyla, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın tek taraflı olarak feshedildiği duyurulmuştu.

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer almıştı:

“Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi (Sayıştay) denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.”

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise bu gelişme üzerine yaptığı açıklamada, “Halk TV ile CHP arasında, parti yönetiminin basın ve grup toplantılarının yayınlanması karşılığında yapılan, Sayıştay denetimine de tabi olan anlaşma, CHP tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. CHP yönetiminin en doğal hakkı olan bu kararı saygıyla karşılıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.