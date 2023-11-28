İsmail Saymaz: Para transferinde hesabını kullandıran Fatih Terim'in aile dostu Nur Erkasap iddianamede yok!

Gazeteci İsmail Saymaz, aralarında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu çok sayıda futbolcu ve ünlü ismin bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı skandalda Fatih Terim'in aile dostu Nur Erkasap’ın da sanıklar arasında olduğunu ancak iddianamede yer almadığına dikkati çekti. Saymaz, "Acaba aile dostu Fatih Terim olduğu için mi korunuyor?” dedi.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim adına açılan fonla futbolcuları ve ünlü isimlerin dolandırıldığı skandalda yeni detaylar ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü "Dilan'ın örgüt varda Seçil'in yok mu?" başlıklı yazısında, Fatih Terim'in yakın aile dostu Nur Erkasap'ın dava kapsamında sanıkları arasında yer aldığını ama iddianamede kendisine yer almadığını belirtti.

Nur Erkasap'ın para transferinde hesabını kullandıran ve senede imza attığını vurgulayan Saymaz, Erkasap'ın dosyadan 'buharlaştırıldığını' ifade ederek "Acaba aile dostu Fatih Terim olduğu için mi korunuyor?” diye sordu.

Erkasap'ın hesabının para trafiği için kullanıldığını söyleyen Saymaz'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"Örneğin Erzan, Emre Belözoğlu'ndan 5.000.000 dolar istedi. Belözoğlu, 1.000.000 dolar verebileceğini söyledi. Arkadaşlarından bu parayı topladı. Borç istediği kişilerden biri, Acun Ilıcalı'ydı. Ilıcalı, Belözoğlu'nun kuzeni ve Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya 28 Mart'ta 500.000 dolar gönderdi. Aynı gün bir başka tanıdığından 500.000 dolar daha geldi. Bahçekapılı, 1.000.000 doları Erkasap'ın hesabına yolladı. Erkasap, bu parayı Erzan'a gönderdi. Kuyumcu Ömer Kahraman da Erkasap'ın hesabına 5.884.000 TL havale etti.”

Saymaz, Erzan'ın ifadesinde Erkasap için şunları söylediğini aktardı:

“Erkasap, fona para yatırmak istiyordu ama nakit parası yoktu. Para alacağım Mert Zeydanlı'ya kefil olabileceğini söyledi. Senet oluşturduk. Erkasap borçlu olarak yazıldı. Ben kefil oldum.”

“Erkasap, para alışverişi içerisinde değilse neden senette borçlu oluyor?" diye soran Saymaz, yazısında şunlara yer verdi:

"Buna rağmen iddianamede sanıklar arasında yer almıyor. Erzan'la para alışverişine girmemiş Atilla Yörük, bir kez para taşımış Kerem Can dolandırıcılıktan yargılanırken para transferinde hesabını kullandıran ve senede imza atan Erkasap, dosyadan buharlaştırılıyor. Acaba aile dostu Fatih Terim olduğu için mi korunuyor?"