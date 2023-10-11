İspanya, Filistin'e yardımları artıracağını duyurdu

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Filistin'e yönelik yardımları artıracağını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Filistin'e yönelik yardımları artıracağını duyurdu.

İspanyol televizyonu La Sexta'ya konuşan Albares, İspanya'nın bu yıl Filistin'e destek için ayırdığı 8 milyon avroluk bütçenin yanı sıra, 1 milyon avroluk bir insani yardım paketini daha onayladığını açıkladı.

Bakan Albares, Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum'un, İspanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) gönderdiği yardımların bölgenin barış ve güvenliğine katkıda bulunmadığı iddialarına karşı çıkarak, bu konunun AB düzeyinde kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve tüm üye devletlerin paranın istenilen yere gittiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Albares, "İspanya'nın veya AB'nin tek bir kuruşunun, Filistin halkına yardımdan başka bir yere gitmesine asla izin vermem." dedi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan Albares, İsrail'i "sivilleri hedef almamaya ve uluslararası hukuka uymaya" davet etti.