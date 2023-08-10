Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan tartışmada 4 kişiyi silahla öldüren kişi jandarmaya teslim oldu.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi. H.T. ile O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonucunda H.T., O.K., İ.K., A.K., ve B.D.’yi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından H.T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.

Konuyla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur. Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.” denildi.