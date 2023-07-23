Isparta’da çıkan yangında 9 keçi öldü

Isparta’da çıkan ev yangınında 9 keçi öldü, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Isparta’da çıkan ev yangınında 9 keçi öldü, bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, merkeze bağlı Direkli köyünde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın bir anda büyüyerek köyde bulunan iki eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 9 keçinin öldüğü ve bir evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.