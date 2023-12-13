İsrail bahanesiyle kahve içenlere yönelik saldırı sürüyor: Starbucks’a silahlı saldırı!

Adana Turgut Özel Bulvarı’nda bulunan Starbucks şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Adana’da kahve zinciri Starbucks’a müşteriler içeride bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açan şahıs, ardından iş yerini yerle bir etti. Sivil polis şüpheliyi yakaladı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Starbucks’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi içeride oturan vatandaşlara “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi. Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

O sırada içeride bulunan vatandaşlar, tuvaletlere ve kapalı olan alanlara saklandı. Şüpheli şahıs daha sonra içeri girerek iş yerindeki tüm eşyaları dağıttı.

Bölgeden geçen sivil bir polis, müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Daha sonra çok sayıda polis de olay yerine geldi. İçeride bulunan müşteriler tahliye edildi.