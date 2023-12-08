Starbucks'ta önce küfürler etti, sonra polise tokat attı

Niğde’de İsrail'i protesto ettiğini savunan bir kişi Starbucks'ta oturanlara hakaretler yağdırdı. Tartışmanın ardından mekana gelen polise tokat attı. Söz konusu kişi gözaltına alındı.

Niğde’de İsrail'i protesto ettiğini savunan bir kişi Starbucks'ta oturanlara hakaretler yağdırdı. Tartışmanın ardından mekana gelen polise yumruk attı. Söz konusu kişi gözaltına alındı.

Niğde’de Starbucks'ta oturan müşterilere hakaret eden bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Starbucks'ta oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis memurlarından birine yumruk atan kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan videoda söz konusu şahsı durdurmaya çalışan bir kişinin "Kadına vuramazsın" dediği duyuldu.