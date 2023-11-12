Starbucks'a yönelik protestoda bu defa kahve içenler de hedef alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM’deki Starbucks'a gelen bir grup, İsrail'i protesto ederken burada oturanların içeceğini alıp, yere attı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM’ye gitti. Burada bulunan bir kahve zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi.

Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı. Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.