İsrail'den Gazze sınırına dönecek yerleşimciler için yeni plan

İsrail hükümeti, Gazze sınırına dönecek yerleşimcilere maddi destek sunacak. Gazze Şeridi'ne 4 ila 7 kilometre arasındaki uzaklıkta evi bulunanların dönmesi halinde yetişkinler için günlük 54 dolar, çocuklar için 27 dolar ödenecek.

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine dönmeyi kabul edenlere maddi destekte bulunmayı planlıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne 4 ila 7 kilometre uzaklıkta evi bulunanların dönüşlerini teşvik etmek için, açıklanacak tarihten önce dönmeleri durumunda maddi destek almalarını destekliyor.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan ve Askalan’da korunması olmayan yerleşimcilerin dönüşünün Ocak 2024 sonuna kadar uzatılması için çalıştığı da kaydedildi.

KAN’da çıkan haberde, hazırlanan plana göre İsrail hükümetinin, resmi tahliye süresi bitmeden önce Gazze çevresindeki yerleşim yerlerine dönen İsrailli yerleşimcilere, yetişkin için günlük 200 şekel (yaklaşık 54 dolar), çocuk için 100 şekel (yaklaşık 27 dolar) günlük destek vereceği belirtildi.

Haberde, 3 çocuklu bir ailenin Gazze sınırı yakınındaki evine dönmeye karar vermesi durumunda aylık 21 bin şekel (yaklaşık 5 bin 600 dolar) alabileceği ifade edildi.

Söz konusu desteğin, Şar Hanegev Konseyi’nde 4, Askalan sahilinde 2, Eşkol’de 18, Sdot Negev’de 5 yerleşim birimini kapsadığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırına 4 kilometre veya daha uzakta evi bulunanların dönüşlerine izin verdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırından tahliye edilen yerleşimcilerin dönüşüne ilişkin resmi bir tarih belirlemezken, hükümetin bu kişilerin dönene kadar konaklama masraflarını ödemekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Tel Aviv Üniversitesine bağlı İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre, İsrail, 7 Ekim’den bu yana kuzey ve güney bölgelerinden 126 binden fazla kişiyi tahliye etti.

İsrail hükümeti, tahliye ettiği İsraillileri ülkenin orta kesimlerinde ve Mısır sınırındaki Eliat kentinde otel ve misafirhanelere yerleştirmişti.

Kassam Tugayları’nın hedef alması nedeniyle hala zaman zaman Gazze Şeridi çevresindeki birçok beldede acil durum sirenleri çalıyor.

İSRAİL'İN 7 EKİM SONRASI GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600’den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.