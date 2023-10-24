İsrail ile BM arasında Gazze krizi: İsrail Dışişleri Bakanı Guterres ile görüşmesini iptal etti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığını ifade eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sert tepki gösterdi.



İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları ele almak üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığını ifade etmesine İsrail tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Genel Sekreter, hangi dünyada yaşıyorsunuz? Kesinlikle burası bizim dünyamız değil” ifadelerini kullandı.

Cohen ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri ile görüşmeyeceğim. 7 Ekim katliamından sonra dengeli bir yaklaşıma yer kalmadı. Hamas gezegenden silinmeli” dedi.

GUTERRES'E İSTİFA ÇAĞRISI



İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guterres’in sözlerini "şok edici", "korkunç" ve "bölgenin gerçekliğinden tamamen kopuk" olarak nitelendirerek, "Onun yorumları teröre ve cinayete gerekçe teşkil ediyor. Bu tür görüşlere sahip bir kişinin Holokost’tan sonra ortaya çıkan bir örgütün başkanı olması üzücü” dedi.

Erdan, "İsrail vatandaşlarına karşı, terör örgütü ilan edilmiş bir örgüt tarafından gerçekleştirilen en korkunç eylemlere anlayış gösterenlerle konuşmanın hiçbir haklılığı ve anlamı yok. Guterres’i derhal istifaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

"TERÖR SAVUNUCULARI DÜNYA ADINA KONUŞAMAZLAR"



İsrail muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz ise, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin teröre göz yumduğu günler karanlıktır. Kesinlikle hiçbir şey masum sivillerin katledilmesini haklı gösteremez. Şimdi tarihin doğru tarafında durmanın veya ona göre yargılanmanın zamanıdır. Terör savunucuları dünya adına konuşamazlar" dedi.

"HAMAS'IN İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRILARI DURURKEN BAŞLAMADI"



Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirten Guterres, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor. Topraklarının sürekli olarak yerleşim yerleri tarafından yutulduğunu, ekonomilerinin tıkandığını, insanlarının yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını gördüler. İçinde bulundukları zor duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor” demişti.