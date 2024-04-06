İsrail ile ticareti protesto eden gençlere müdahalede 2 emniyet görevlisi açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen İsrail protestosuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim’de ‘Filistin İçin Bin Genç’ aktivistlerinin ‘İsrail ile Ticarete Dur De’ sloganıyla eylem yapmak istemesi ve ardından gençlerin gözaltına alınmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 6, 2024

Olayla ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını belirten Yerlikaya’nın bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINMIŞTIR”

“Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”