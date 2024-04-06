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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Özgür Özel'den İsrail ile ticareti protesto eden gençlere müdahaleye tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Caddesi’nde İsrail ile ticaretin kesilmesi için eylem yapan ‘Filistin İçin Bin Genç’ aktivistlerinin gözaltına alınma görüntülerini paylaşarak, “Gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

Güncel
  • 06.04.2024 20:39
  • Giriş: 06.04.2024 20:39
  • Güncelleme: 06.04.2024 21:25
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den İsrail ile ticareti protesto eden gençlere müdahaleye tepki
ANKA

‘Filistin İçin Bin Genç’ aktivistleri bugün İstiklal Caddesi’nde ‘İsrail ile Ticarete Dur De’ sloganıyla eylem yapmak için toplandı. Gençler eylem öncesi gözaltına alındı.

CHP, süreci yakından takip etmek amacıyla İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ile ticareti protesto eden gençlere destek verdi, gençlere yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Özel’in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. ‘İsrail ile Ticarete Dur De’ sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz.”

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