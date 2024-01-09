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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları: Can kaybı 23 bin 210'a yükseldi

İsrail'in işgali altında bulunan Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenen saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 210'a ulaştı.

Dünya
  • 09.01.2024 15:13
  • Giriş: 09.01.2024 15:13
  • Güncelleme: 09.01.2024 15:18
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları: Can kaybı 23 bin 210'a yükseldi

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonun ardından başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal harekatında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 210 oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaralı sayısı ise 59 bin 167'ye yükseldi.  

İsrail saldırılarında son 48 saatte toplam 375 kişi yaşamını yitirdi.

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