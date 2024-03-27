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İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 27.03.2024 09:33
  • Giriş: 27.03.2024 09:33
  • Güncelleme: 27.03.2024 09:37
Kaynak: AA
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
Arşiv: AA

İsrail savaş uçaklarının, bu sabah Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Lübnan'daki Sivil Savunma Teşkilatı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde bulunan El-Habbariye kasabasındaki İslam Tıp Cemiyeti'ne çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü bildirildi.

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