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İsrail'in Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 23.11.2023 10:24
  • Giriş: 23.11.2023 10:24
  • Güncelleme: 23.11.2023 10:29
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA'nın Lübnan resmi haber ajansı NNA'dan aktardığı habere göre, Beyt Yahun beldesindeki bir eve düzenlenen bombardımanda 4 kişi öldü, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen hava saldırısına ilişkin Tel Aviv'den henüz bir açıklama yapılmadı. 

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında, Lübnan sınırında 7 Ekim'den beri yaşanan çatışmalar da devam ediyor. 

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