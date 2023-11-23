İsrail'in Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA'nın Lübnan resmi haber ajansı NNA'dan aktardığı habere göre, Beyt Yahun beldesindeki bir eve düzenlenen bombardımanda 4 kişi öldü, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen hava saldırısına ilişkin Tel Aviv'den henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında, Lübnan sınırında 7 Ekim'den beri yaşanan çatışmalar da devam ediyor.