İsrailli Bakan Lübnan'ı tehdit etti: Beyrut da Gazze gibi olur

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ı Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü. Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir” sözleri ile tehdit etti.

Dünya 12.11.2023 12:00 Giriş: 12.11.2023 12:00

Güncelleme: 12.11.2023 12:06 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA