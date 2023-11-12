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İsrailli Bakan Lübnan'ı tehdit etti: Beyrut da Gazze gibi olur

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ı Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü. Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir” sözleri ile tehdit etti.

Dünya
  • 12.11.2023 12:00
  • Giriş: 12.11.2023 12:00
  • Güncelleme: 12.11.2023 12:06
Kaynak: DHA
İsrailli Bakan Lübnan'ı tehdit etti: Beyrut da Gazze gibi olur
Fotoğraf: DHA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Lübnan'ı tehdit etti. 

Gallant, Lübnan Hizbullahı'nın eylemlerine devam etmesi halinde Beyrut'un da Gazze gibi olacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü. Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir."

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