İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı 33 bin 175’e yükseldi

İsrail’in 184 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 33 bin 175’e çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 38 kişi öldü, 71 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 175’e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

SON 24 SAATTE 38 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.