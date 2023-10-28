İsrail ordusu: Gazze’deki gazetecilerin güvenliğini garanti edemeyiz

İsrail ordusu, AFP ve Reuters'a yazdığı mektupta, Gazze’de bulunan gazetecilerinin güvenliğini garanti edemeyeceklerini söyledi. Ordunun mektubunda gazetecilerin ‘güvenlikleri için tüm gerekli önlemleri almaları' gerektiği söylendi.

Gazze'ye düzenlediği kara operasyonlarını genişleten ve bölgedeki bütün iletişim altyapılarını çökerten İsrail ordusu, gazetecilerin de can güvenliğinin bulunmadığını itiraf etti. Ordu tarafından AFP ve Reuters'a yazılan mektupta, gazetecilerin can güvenliklerini kendilerinin alması 'tavsiye edildi'.

Mektup, iki ajansın gazetecilerinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hedef alınmayacağı yönünde güvence talep etmesine cevap olarak kaleme alındı. İsrail Ordusu, kendilerinin askerî hedefleri vurduğunu, Hamas'ın ise eylemlerini gazetecilere yakın yerlerde gerçekleştirdiğini öne sürdü.

'KENDİ GÜVENLİĞİNİZİ ALIN' MESAJI

İsrail Ordusu, iki ajansa gönderdiği mektuba, “Bu şartlarda çalışanlarınızın güvenliğini garanti edemeyiz; güvenlikleri için tüm gerekli önlemleri almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz" sözleriyle son verdi.

Reuters ve AFP ise konu hakkında yaptıkları açıklamalarda gazetecilerin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Reuters, “Sahadaki durum vahim. İsrail Ordusu'nun, çalışanlarımızın can güvenliğine yönelik güvence vermeme isteksizliği, çatışmalar hakkında öldürülme korkusu olmadan haber yapma yetimizi tehdit ediyor” dedi.

AFP Küresel Haber Direktörü Phil Chetwynd, kendilerinin de aynı mektubu aldıklarını teyit ederek, “Oldukça tehlikeli bir durumdayız. Dünyanın, son derece tehlikeli şartlarda çalışan çok sayıda gazeteci olduğunu anlaması önemli” diye konuştu.

EN AZ 27 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazetecileri Koruma Platformu (CPJ) 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail-Filistin çatışmaları ve 8 Ekim’den bu yana Lübnan sınırında Hizbullah’la devam eden karşılıklı saldırılarda en az 27 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamıştı.