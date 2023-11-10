İsrail ordusundan Gazze’deki askerlerine talimat

Gazze’deki kara harekatında görev alan İsrailli bir yarbay, daha önce yoğun bombardımanla hedef alınmayan alanlara hareket etmemeleri yönünde ordudan talimat aldıklarını söyledi.

İsrail ordusunun, 31 Ekim’den bu yana kara harekatı yürüttüğü Gazze Şeridi'ndeki askerlerine, yoğun bombardımana tutularak "insansızlaştırılmış" olan bölgelerde savaşmaları talimatı verdiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan, İsrail ordusunun Gazze Tümeni'nde operasyon kanat subayı olarak görev yapan bir yarbay, Gazze’deki kara harekatının seyrine ilişkin bilgi verdi.

Askeri yetkili, askerlerin sadece daha önce yoğun bombardımana tutularak "insansızlaştırılan" yerlerde savaşmalarını, yıkılmamış evler arasında çatışmaya girmekten kaçınmaları talimatını aldığını aktardı.

"YÜZ YÜZE SAVAŞMA ŞANSLARI NEREDEYSE YOK"

Radyonun tam ismini paylaşmadan "Yarbay Yaron" tanıttığı askeri yetkili, "İsrail ordusu, askerlerimizin, daha önce tam isabet ve güçlü ateşle müdahale edilmeyen alanlara hareket etmemesi yönünde bir talimat yayımladı" dedi.

İsrailli Yarbay, "Askerler evler arasında değil, harabeler arasında savaşıyor. Yüz yüze savaşma şansları neredeyse yok" ifadelerini kullandı.

GAZZE’NİN KUZEYİNDEKİ NÜFUS GÖÇE ZORLANIYOR

İsrailli yetkililer ve İsrail ordusu, 7 Ekim’de Gazze’ye başlatılan saldırıların ardından, Gazze’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliye bölgeyi tahliye etmeleri için sık sık çağrı yapıyor.

Havadan atılan broşürlerle duyurulan bu çağrılarda, Filistinlilerden Gazze’nin güneyine, Mısır sınırına doğru gitmeleri isteniyor.

Ayrıca Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin çevresi de vurularak, burayı güvenli liman görerek sığınan binlerce Gazzeliyi zorla göç ettirme yolu açıldı.

Ateşkes veya çatışmalara insani ara verilmesi yönünde yapılan tüm uluslararası çağrıları reddeden İsrail yönetimi, saldırıların sürdürüleceğini ve yalnızca sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çıkması için açtığı koridorun işlemesine izin verildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, 5 Kasım Pazar gününden bu yana, şiddetli bombardımanlarla yerinden ettiği Gazzelileri kuzeyden güneye zorla göç ettirmek için Selahaddin Yolu üzerinde günlük dört saatlik koridor açıyor.