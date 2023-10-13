İsrail savaş suçu işliyor

İsrail’in Gazze’deki ‘tam ablukası’ yaşanan insani krizi büyütüyor. Suriye’nin de vurulması savaşın yayılacağı endişelerini artırıyor. Uluç Özülker, “Netanyahu bağımsız Filistin’e izin vermez” dedi.

Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail, aç ve susuz bıraktığı Gazze’de savaş suçlarını sürdürüyor. Gazze’ye kara harekâtına hazırlanan İsrail’in Suriye’de iki havalimanını vurmasıyla Ortadoğu’da savaş çanları çalıyor.

Sınırlara askeri yığınak yaparak kara operasyonuna hazırlanan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 6’ncı gününde de sürdü. Gazze’yi denizden de vuran İsrail ordusu, saldırılarını aralıksız sürdürürken Gazze’deki çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldi.

Tel Aviv’in ‘tam abluka’ uyguladığı Gazze’de ise yaşanan insani kriz büyüyor. Çarşamba günü Gazze’de bulunan tek elektrik santralının yakıtı tükenirken hastaneler işleyemez hale geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Gazze'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, yoğun bakım ünitelerinde yaralılar için yer kalmadığını açıkladı. El Kudra, İsrail'in elektrik ve yakıt tedarikini kesmesinin yaralılar için hayati tehdit oluşturduğunu, sağlık ve çevre felaketine yol açtığını belirterek, tüm sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu söyledi.

Hamas, Gazze’ye yönelik saldırılar durmadıkça rehineleri bırakmayacağını açıkladı. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ise rehineler evine dönmeden “Gazze’ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini” söyledi.

MALZEMELER ULAŞSIN

Gazze’de yaşanan insani krize hak örgütlerinden tepkiler yükseliyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), sağlık hizmetlerinin çökmek üzere olduğunu söyledi. El-Shifa Hastanesi’nden bir yetkili ise İsrail’in ilk yardım ekiplerini hedef aldığını belirterek “Dünya parmağını oynatmıyor. Bize yardım etmeliler” dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de “Açlığı bir silah olarak kullanmak savaş suçudur” dedi. Uluslararası Af Örgütü ise İsrail’e “insanlık dışı kuşatmayı derhal kaldırma” çağrısı yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel “En zor durumdakilere temel malzemeler ulaştırılmalı” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail’e “savaş hukukuna” göre hareket etmesi çağrısı yaptı. Biden, kaçırılan ABD vatandaşlarının güvenli şekilde geri getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını da kaydetti.

İsrail ordusu, 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğuna dair bilgi verildiğini duyurdu. Hamas da rehin aldığı bir anne ve iki çocuğu serbest bıraktığı görüntüleri paylaştı.

MISIR DEVREDE

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ariş Havalimanı’nın Gazze’ye gönderilecek insani yardım malzemesi için tahsis edildiğini açıkladı. Gazze’ye açılan Refah Sınır Kapısı’nın kapatıldığı iddialarını da yalanlayan bakanlık, Refah’ın İsrail’in bombalaması sonucu çalışmalarının aksadığını kaydetti. Mısır, İsrail’e “Refah Sınır Kapısı’ndan uzak durması” çağrısı yaptı.

BLINKEN İSRAİL’DE

Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeni askeri desteğin yolda olduğunu söyledi. “İsrail’in kendini savunma hakkı var” diyen Blinken, “Önemli olan bunu nasıl yaptığı” diyerek sivil ölümlerine atıfta bulundu. Netanyahu ise desteğinden dolayı ABD’ye teşekkür ederek “Hamas’a IŞİD gibi davranılması gerektiğini” söyledi. Netanyahu “Her Hamas üyesi ölüdür” diye konuştu.

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ABD’NİN BÖLGEDE İŞİ NE?

Gazze’deki savaş sürerken Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, ABD’nin bölgeye dahil olmasını değerlendirdi. “ABD’nin orada ne işi var?” diye soran Özülker, hava kuvvetlerinde Hamas’ın gücünün olmadığını dolayısıyla İsrail’in ABD’nin uçak gemisine de ihtiyacı olmadığına dikkat çekti.

ABD’nin İsrail’e mühimmat gibi her türlü yardımı yaptığına değinen Özülker, şunları ifade etti: “Herhangi bir üçüncü taraf müdahale ederse karşısında ABD’yi bulacak. Karşılarında da ortak düşman olarak İran oturuyor. Hamaney ‘Bir şey yapmadık’ dedi ama Hamas’ın silah ve mühimmatının da İran kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Doğu Akdeniz’deki politik iklim de düşünüldüğünde ABD’nin varlığı Rusya’nın Suriye’deki mevcudiyetini etkileyecek.”

Uluç Özülker - Emekli Büyükelçi

BAĞIMSIZ BIRAKMAZLAR

Savaşın gidişatını da değerlendiren Özülker, “İsrail, ağır bombardımanlarla vuracak. Gazze’ye giden yol üzerinde hazır bekliyorlar, bir de Lübnan Hizbullah’ına karşı yığınak yaptılar. Netanyahu’nun aklındaki Büyük İsrail Devleti bu. İsrail, Gazze’yi orada tabiri caizse Filistin’i çıbanbaşı olarak tutuyor. Bu nedenle asla bağımsız kılmayacaklar. Kara harekâtı sonuçlanınca o toprak parçasının İsrail’e katılmasını bekliyorum. Bunun yanında Hizbullah ile olası çatışmaların başlama ihtimali sadece bölgeyi değil, dünyayı değiştirecek. Bu koşullar altında Netanyahu ‘Yalnızca Kudüs değil, Mescid-i Aksa da bizimdir’ diyebilir” şeklinde konuştu.

HAMAS BAŞA ÇIKAMAZ

“Netanyahu’nun başı yolsuzluklarla dertte” diyen Özülker, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hamas neden saldırdı? Körfez ülkeleri, İran’a sırt çevirdi ve İsrail ile anlaşmaya başladı. Bu İran’ı çok rahatsız etti. Teşvik ve tahrik ile İran İsrail’le olan kargaşayı çıkartmış oldu. Arap halkları da İsrail’e karşı tahrik oldu. Aynı zamanda Netanyahu’ya karşı olanlar, Netanyahu’nun arkasında durmaya başladı. Her halükarda İsrail ordusunda bir bölünmüşlük var. Bu yüzden de gücünü tam anlamı ile gösteremiyor. Halkın önemli bir bölümü de o yüzden İsrail’den çıkış yapıyor. Herkes İsrail mağdur gibi davranıyor ama toplam kayıplara bakın 1 İsrailli öldüyse, 15 Filistinli öldü. İtidal çağrıları ve İsrail’e destek var. İsrail de insanlık dışı bir tutumla kendisini sıyırmış durumda.”

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İSRAİL’DEN ŞAM VE HALEP’E SALDIRI

Gazze’ye yönelik saldırılar sürerken Suriye’den savaşın bölgeye yayılacağına dair endişe veren haberler geldi. Suriye devlet televizyonu, İsrail’in Şam ve Halep’teki havalimanlarını vurduğunu açıkladı. Yerel kaynaklar, pistlerin hasar görmesiyle havalimanlarının hizmet dışı kaldığını açıkladı. Suriye devlet televizyonu saldırılarda can kaybı olmadığını belirtirken, İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İran’ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın bölgeye ziyaretinden bir gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti.