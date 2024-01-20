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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İran hedeflerini vurdu

Suriye medyası, Suriye'nin başkenti Şam'da patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Suriye devlet medyası saldırının İsrail tarafından düzenlendiğinden şüphelenildiğini belirtirken, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusunun 2 üst düzey yetkilisinin öldüğü bildirildi.

Dünya
  • 20.01.2024 13:24
  • Giriş: 20.01.2024 13:24
  • Güncelleme: 20.01.2024 13:30
Kaynak: AA
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İran hedeflerini vurdu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkilinin Suriye’nin başkenti Şam'da, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, İsrail'in Şam'da sivil yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey iki mensubu öldürüldü.

ÜST DÜZEY DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU MENSUPLARI ÖLDÜ

Devlet televizyonu da saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının hayatını kaybettiğini aktardı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews", saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğunu paylaştı.

İranlı yetkililerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu.

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