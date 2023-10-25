İsrailli Bakan: Erdoğan terörü destekliyor, nokta

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirileri ve Hamas konusunda yaptığı değerlendirmenin ardından İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Türkiye ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptı. Zohar, "Erdoğan terörü destekliyor, nokta" ifadesini kullandı.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Erdoğan terörü destekliyor, nokta" ifadesini kullanarak Türkiye ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptı.

Zohar, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erdoğan terörü destekliyor, nokta. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın (gözden geçirmenin) zamanı geldi" diye yazdı.

ארדואן תומך טרור, נקודה. הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש ביחסים שלנו עם טורקיה. — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) October 25, 2023

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları eleştirmişti.

Hamas için "Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur" ifadelerini kullanan Erdoğan, İsrail'e gerçekleştirmeyi planladıkları ziyareti de iptal ettiklerini bildirmişti.

Erdoğan, özetle şunları söylemişti:

"Filistin davamıza sahip çıkacağız. 7 Ekim'den bu yana krizin daha da büyümemesi için elimizden geleni yaptık yapıyoruz. 8 uçak dolusu tıbbi yardım gönderdik. İsrail'in devlet yerine örgüt gibi hareket etmesini asla tasvip etmedik etmeyeceğiz.

Saldırılarda ölenlerin neredeyse yarısı çocuklar. Dünyada sadece çocukları öldürmek için sokakları ateşe boğan bu insanlık dışı eylemi sürdüren bir devlet veya ordu bulamazsınız.

Şimdi buradan İsrail'e sesleniyorum; Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü batını sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş bir mücahitler grubudur.

Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suiistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik. İyi niyetimizi suistimal ettiler.

İsrail çocukları öldürüyor, çocukların öldürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. İsrail'in Gazze'ye saldırıları hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Lafa gelince demokratlığı, çoğulculuğu kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini ibretle izliyoruz. Gazze için kalbimizle, dilimizle, elimizle yapılması gereken neyse yapacağız. Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz."