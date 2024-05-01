İstanbul'da 1 Mayıs ablukası: Halk alanlarda buluşuyor

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taksim ve geniş çevresi ablukaya alındı, her sokak başına polis barikatları konuldu. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri bile kaldırıldı. Halk ise Saraçhane meydanına akın ediyor. Kalabalık her geçen dakika büyüyor. Öte yandan İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen grup gözaltına alındı.

İşçiler, emekçiler Saray yönetiminin piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs için sokaklara çıkıyor.

1 Mayıs’ta Taksim’i emekçilere yasaklayan İstanbul Valiliği'nin halkı meydana sokmamak amaçlı koyduğu yasaklar kapsamında, sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

Karaköy çevresi ve Galata Köprüsü de kapatılırken Saraçhane'ye polis yığıldı. Her sokak başına polis barikatları konuldu.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi.

Alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

Yurttaşlar ise Saraçhane Meydanı'nda buluşuyor. Kalabalık her geçen dakika büyüyor.

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10:25 | CHP Lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu Saraçhane'de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs'ın iktidar tarafından emekçilere yasaklanması nedeniyle Saraçhane'ye geldi.

Saraçhane'de konuşma yapan CHP Lideri Özgür Özel: "Hedef Taksim Meydanı'dır" diye konuştu.

Özel, "1 Mayıs yasaklarının adı polis devletidir'. Taksim özgür olana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu da, "Saraçhane, zorluklarla mücadelenin simgesi oldu. Bazen demokrasiye müdahalenin simgesi oldu, bazen özgürlüklere müdahalenin simgesi oldu. Bugün de emekçinin 1 Mayıs'ta Taksim'de olma arzusuna müdahaleye ses veren İstanbulluların simgesi oldu" dedi.

09:30 | Beşiktaş'ta müdahale

Polis Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Taksim Meydanı'na girmek üzere yürüyüşe geçen Halkın Kurutluş Partisi üyelerine müdahale etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre 30 kişi gözaltına alındı.

09:00 | Dolapdere'de gözaltı

Dolapdere’den Taksim’e yürüyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’ndan gençler, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

08:00 | İstiklal Caddesi'nde polis müdahalesi

İstiklal Caddesi’nin alt sokaklarındaki bir binadan çıkarak meydana yürümek isteyen Gençlik Komiteleri üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

Gençlik Komiteleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu düzenin üstüne üstüne! İşçi sınıfının tarihsel kalesini yasaklarla bizden koparabileceğini sananlara cevabımızı Taksim'den verdik. KYK yurtlarında fabrikalarda öldürülen gençler için yürüyen 3'ü @komitelerlise'den toplam 18 yoldaşımız gözaltına alındı" denildi.

07:48 | Emekçiler, Saraçhane'de toplanmaya başladı

Sabah erken saatlerde 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.

04:30 | Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

Alınan tedbirler kapsamında kara yolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları başladı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı.

Beşiktaş'ta 1 Mayıs kısıtlamaları uygulanmaya başlandı

Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'ne bariyerler koyulurken, caddenin bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Polisin sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirdiği belirtilirken, bazı kişilere üst araması yaptığı görüldü.

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ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan, ‘güvenlik nedenleri’ diyerek uydurma bahanelerle meydanı emekçilere kapatmaya çalışan AKP iktidarına karşı milyonlar ‘Artık yeter’ diyerek seslerini yükseltmeye başlamıştı.

Emek meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler Taksim’in 1 Mayıs’a kapatılma kararını tanımayacaklarını belirtmişti.

Ardı ardına yapılan açıklamalarda iktidarın keyfi yasaklamalarının meşru olmadığı belirtilirken, Taksim Meydanı’nın asıl sahibinin halk olduğu vurgulanmıştı.

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İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;

"Saraçhane Parkı ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapatılacak yollar: Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Saraçhane ve çevre tedbirleri içinde kullanılabilecek alternatif caddeler: Abdülezelpaşa Caddesi, Kadir Has Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Haliç Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi.

Beyazıt Meydanı ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapatılacak yollar: Ordu CaddesiBeyazıt Meydan ve çevresinde kullanılabilecek alternatif caddeler: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Türkeli Caddesi, Koska Caddesi, Hayriye Tüccarı Caddesi.

Taksim, Şişli, Mecidiyeköy ve geniş çevresinde trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar: Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Kavşağı’ndan Taksim istikametine kapatılacak, trafik akımı Ortaklar Caddesi’nden Esentepe istikametine yönlendirilecektir.

Şişli Bomonti Tüneli Dolmabahçe istikametine kapatılacak, trafik akımı Akar Caddesi’nden Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarı’na yönlendirilecektir.

Şişli Kuştepe Kavşağı’ndan Geçit Sokak istikametine gitmek isteyen akım, Kuştepe Kavşağı’ndan kapatılacak trafik Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.

Çağlayan Hürriyettepe Kavşağı’ndan Şişli istikametine gitmek isteyen akım Hürriyettepe Kavşağı’ndan Darülaceze Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Akar Caddesi istikametinden Hürriyettepe Kavşağı’na gelen akım, Hürriyettepe Kavşağı’ndan Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.

Darulaceze istikametinden Okmeydanı istikametine gitmek isteyen akım Okmeydanı Kavşağı’ndan kapatılacak Odese Bulvarı’na yönlendirilecektir.

Piyalepaşa Bulvarı’ndan gelen akım Okmeydanı istikametine kapatılacak, Sadabat Viyadüğü istikametine yönlendirilecektir.

Piyale Paşa Bulvarı’ndan Dolapdere istikametine gelen akım Dolapdere Kavşağı’ndan Taksim Yedi Kuyular istikametine kapatılacak, trafik Dolapdere Kavşağı’ndan Piyale Paşa Bulvarı’na geri yönlendirilecektir.

Kasımpaşa Tuz Ambarı ışıklardan Şişhane Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacak, trafik Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy istikametine yönlendirilecektir.

Unkapanı Köprüsü’nden Taksim istikametine giden akım köprüye girmeden Ragıp Gümüş Pala ve Abdülezelpaşa Caddesi’ne yönlendirilecektir.

Sirkeciden Galata Köprüsü Karaköy istikametine gelmek isteyen akım kapatılacak Ragıp Gümüş Pala Caddesi’ne yönlendirilecektir.

Ortaköy’den Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine gitmek isteyen akım, Ortaköy’den kapatılacak Dereboyu Caddesi ve Bebek istikametine yönlendirilecektir.

Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, ara sokaklardan çıkan akım Balmumcu Kavşağı Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.

Nişantaşı Kavşağı Rumeli Caddesi istikametine kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

Ihlamur Kavşağı’ndan Şair Nedim Caddesi istikametine kapatılacak, Ihlamur Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Taksim ve Küçük Çiftlik Caddesi istikametine kapatılacak trafik akımı Bomonti Tünel istikametine yönlendirilecek.

Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine Balmumcu Kavşağı’ndan kapatılacak, Balmumcu Kavşağı’ndan Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Boğaziçi Köprüsü kuzey istikametinden geliş (Sait Çiftçi) Beşiktaş Ortaköy ayrımından kapatılacak, Haliç istikametine yönlendirilecek.

İhtiyaç halinde E-5 kuzey yol Mecidiyeköy ayrımı kapatılacak, alternatif Çağlayan Haliç istikametine yönlendirilecektir.

E-5 güney yol Mecidiyeköy ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak, trafik akımı Zincirlikuyu Levent istikametine verilecektir"