İstanbul'da '1 Mayıs' ablukası: Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı.

İşçiler, emekçiler Saray yönetiminin piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs için sokaklara çıkıyor.

1 Mayıs’ta Taksim’i emekçilere yasaklayan İstanbul Valiliği'nin emekçileri meydana sokmamak amaçlı koyduğu yasaklar kapsamanda, sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi.

Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

Beşiktaş'ta 1 Mayıs kısıtlamaları uygulanmaya başlandı

BEŞİKTAŞ'TA YOLLAR KAPATILDI

Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'ne bariyerler koyulurken, caddenin bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Polisin sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirdiği belirtilirken, bazı kişilere üst araması yaptığı görüldü.

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ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan, ‘güvenlik nedenleri’ diyerek uydurma bahanelerle meydanı emekçilere kapatmaya çalışan AKP iktidarına karşı milyonlar ‘Artık yeter’ diyerek seslerini yükseltmeye başlamıştı.

Emek meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler Taksim’in 1 Mayıs’a kapatılma kararını tanımayacaklarını belirtmişti.

Ardı ardına yapılan açıklamalarda iktidarın keyfi yasaklamalarının meşru olmadığı belirtilirken, Taksim Meydanı’nın asıl sahibinin halk olduğu vurgulanmıştı.

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Trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle;

"Saraçhane Parkı ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapatılacak yollar: Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Saraçhane ve çevre tedbirleri içinde kullanılabilecek alternatif caddeler: Abdülezelpaşa Caddesi, Kadir Has Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Haliç Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi.

Beyazıt Meydanı ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapatılacak yollar: Ordu CaddesiBeyazıt Meydan ve çevresinde kullanılabilecek alternatif caddeler: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Türkeli Caddesi, Koska Caddesi, Hayriye Tüccarı Caddesi.

Taksim, Şişli, Mecidiyeköy ve geniş çevresinde trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar: Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Kavşağı’ndan Taksim istikametine kapatılacak, trafik akımı Ortaklar Caddesi’nden Esentepe istikametine yönlendirilecektir.

Şişli Bomonti Tüneli Dolmabahçe istikametine kapatılacak, trafik akımı Akar Caddesi’nden Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarı’na yönlendirilecektir.

Şişli Kuştepe Kavşağı’ndan Geçit Sokak istikametine gitmek isteyen akım, Kuştepe Kavşağı’ndan kapatılacak trafik Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.

Çağlayan Hürriyettepe Kavşağı’ndan Şişli istikametine gitmek isteyen akım Hürriyettepe Kavşağı’ndan Darülaceze Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Akar Caddesi istikametinden Hürriyettepe Kavşağı’na gelen akım, Hürriyettepe Kavşağı’ndan Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.

Darulaceze istikametinden Okmeydanı istikametine gitmek isteyen akım Okmeydanı Kavşağı’ndan kapatılacak Odese Bulvarı’na yönlendirilecektir.

Piyalepaşa Bulvarı’ndan gelen akım Okmeydanı istikametine kapatılacak, Sadabat Viyadüğü istikametine yönlendirilecektir.

Piyale Paşa Bulvarı’ndan Dolapdere istikametine gelen akım Dolapdere Kavşağı’ndan Taksim Yedi Kuyular istikametine kapatılacak, trafik Dolapdere Kavşağı’ndan Piyale Paşa Bulvarı’na geri yönlendirilecektir.

Kasımpaşa Tuz Ambarı ışıklardan Şişhane Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacak, trafik Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy istikametine yönlendirilecektir.

Unkapanı Köprüsü’nden Taksim istikametine giden akım köprüye girmeden Ragıp Gümüş Pala ve Abdülezelpaşa Caddesi’ne yönlendirilecektir.

Sirkeciden Galata Köprüsü Karaköy istikametine gelmek isteyen akım kapatılacak Ragıp Gümüş Pala Caddesi’ne yönlendirilecektir.

Ortaköy’den Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine gitmek isteyen akım, Ortaköy’den kapatılacak Dereboyu Caddesi ve Bebek istikametine yönlendirilecektir.

Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, ara sokaklardan çıkan akım Balmumcu Kavşağı Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.

Nişantaşı Kavşağı Rumeli Caddesi istikametine kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

Ihlamur Kavşağı’ndan Şair Nedim Caddesi istikametine kapatılacak, Ihlamur Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Taksim ve Küçük Çiftlik Caddesi istikametine kapatılacak trafik akımı Bomonti Tünel istikametine yönlendirilecek.

Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine Balmumcu Kavşağı’ndan kapatılacak, Balmumcu Kavşağı’ndan Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Boğaziçi Köprüsü kuzey istikametinden geliş (Sait Çiftçi) Beşiktaş Ortaköy ayrımından kapatılacak, Haliç istikametine yönlendirilecek.

İhtiyaç halinde E-5 kuzey yol Mecidiyeköy ayrımı kapatılacak, alternatif Çağlayan Haliç istikametine yönlendirilecektir.

E-5 güney yol Mecidiyeköy ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak, trafik akımı Zincirlikuyu Levent istikametine verilecektir"