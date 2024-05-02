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İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan 182'si serbest bırakıldı

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı. Gözaltındaki 35 kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güncel
  • 02.05.2024 10:31
  • Giriş: 02.05.2024 10:31
  • Güncelleme: 02.05.2024 10:41
Kaynak: AA
İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan 182'si serbest bırakıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının yasaklanması üzerine Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı. Gözaltındaki 35 kişinin işlemleri sürüyor.

İstanbul'da dün başta Taksim ve çevresi, Şaraçhane, Beşiktaş olmak üzere birçok semtte 42 bini aşkın polisle 'olağanüstü' önlemler alınmış, polis ablukası uygulanmıştı. Şişhane, Aksaray, Beşiktaş, Okmeydanı başta olmak üzere kent genelinde 217 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 182'si serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri süren 35'inin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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