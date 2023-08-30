İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı 19 yaşındaki genci öldürdü

Bahçelievler’de bisikletiyle seyir halinde olan 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında çıkan tartışma sırasında H.A. Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti.

İstanbul Bahçelievler’de 14 yaşındaki H.A., tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki Halil Örnek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos Cumartesi günü Soğanlı Mahallesi, Gezer Sokak'ta meydana gelen olayda, akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelerek, 'Bisikletlerimizi değişelim mi?' diye sordu.

Örnek'in olumsuz yanıt vermesi sonucunda H.A ile Halil Örnek arasında çıkan tartışmada, H.A., Örnek'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.