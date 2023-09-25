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İstanbul'da bir şahıs, tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu

İstanbul Yeşilköy sahilinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Yaralı adam bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 25.09.2023 11:26
  • Giriş: 25.09.2023 11:26
  • Güncelleme: 25.09.2023 11:28
Kaynak: İHA
İstanbul'da bir şahıs, tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu

İstanbul'da Bakırköy Yeşilköy sahilinde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kişilerden biri yanında bulunan zıpkınla tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı kişi bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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