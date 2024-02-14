İstanbul'da 'umre ziyareti' vaadiyle 21 milyon lira vurgun

Bağcılar'da bir şüpheli, internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle vatandaşları dolandırırken, bir kişiyi de ortaklık vaadiyle 21 milyon TL dolandırdı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bağcılar'da vatandaşları internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle, bir mağduru ise ortaklık vaadiyle 21 milyon TL dolandıran şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da meydana gelen olayda H.K. isimli şüpheli, seyahat acentesi adı altında internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle ilan vererek vatandaşlardan toplamda 2 bin 700 dolar para almıştı.

Mağdurlar umre ziyaretini gerçekleştiremezken, şüphelinin bir kişiyi de ortaklık vaadi ile 21 milyon 208 bin lira dolandırdığı tespit edilmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 29 yaşındaki şüpheli H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tacir ve şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.