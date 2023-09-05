İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 40 bin lirayı aştı!

İstanbul Planlama Ajansı araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,69 artarak 42 bin 593 liraya ulaştı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.765 lira arttı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ağustos ayında 42 bin 593 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,34 oranında arttı.

Bir önceki yılın ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,59 olarak gerçekleşti. Böylece ağustosta İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.