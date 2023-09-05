AKP kaynakları duyurdu: Emekliye yılbaşı öncesi zam yok

Depremin getirdiği ekonomik yük ve bütçe imkanlarını öne süren AKP kaynakları, emekli maaşlarına yönelik herhangi bir iyileştirmenin zor olduğunu bildirdi. Kaynaklara göre emekliye zam için ocak ayından önce herhangi bir adım atılmayacak.

Milyonlarca emekli ek zam için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasını beklerken emekli maşlarında yılbaşından önce bir iyileştirme zor görünüyor.

Seçimlerin ardından Meclis'e getirilen torba yasayla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılırken emekli aylıklarında yüzde 25 oranında artış yapıldı. Ancak bu orandaki bir artış emekliler için yeterli olmadı. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi yönündeki talepler sürerken gözler Meclis'in açılacağı 1 Ekim’e çevrildi.

ekonomim.com'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, emekli maaşlarının düşük kaldığı, iyileştirme yapılacağı konusunda iktidar cephesinden açıklamalar gelmekle birlikte tüm hazırlıklar ocak ayı için yapılıyor, Ekim ayında bir ara zam ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

ENFLASYON ÜZERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma kapsamında yapılacak yasa değişikliği ile 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.

"BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNE ANALİZ YAPILACAK"

AKP kaynakları, "depremin getirdiği yük ve bütçe imkanlarına" dikkat çekerek yılbaşından önce bir artışın şu anda mümkün görünmediğini dile getirdiler.

2023 bütçesi yeterli gelmediği için ek bütçe çıkarıldığını, ek bütçeden en fazla payın AFAD’a ayrıldığını, borçlanma limitinde artışa gidildiğini hatırlatan ekonomi kurmayları "Yıl sonuna doğru bütçe gerçekleşmelerine bakılır, ocak ayı için bir düzenleme yapılır. Ekim ayında bu konuda bir adım atmamız zor görüyor, kaynak yok" değerlendirmesini yaptılar.